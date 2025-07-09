В Риме Зеленский может встретиться с Папой Римским Львом XVI, – Sky Italia
- Президент Украины Владимир Зеленский посещает Рим и может встретиться с Папой Римским Львом XIV.
- В Риме пройдет четвертая международная конференция по вопросам восстановления Украины с участием международных лидеров и 3500 участников.
- Зеленский уже встретился с президентом Италии Маттареллой.
Президент Украины Владимир Зеленский посещает Рим. Он может встретиться с Папой Римским Львом XIV.
Глава государства уже встретился с президентом Маттареллой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Italia.
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Зеленский может встретиться с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим. Он уже встретился с президентом Республики Маттареллой. Также планируется его встреча с Папой Римским Львом XIV.
Зато 10 и 11 июля в Риме состоится четвертая международная конференция по вопросам восстановления Украины, в которой примут участие, среди других, премьер Италии Джорджия Мелони, Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.
В конференции примут участие около 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний (включая около 500 итальянских).