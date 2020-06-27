Зеленский посетил херсонскую синагогу, которую пытались поджечь: детали визита
Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад, расположенную в Херсонской области. Именно ее в апреле 2020 года пытались поджечь злоумышленники.
Президент встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги. Об этом сообщает Офис Президента.
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Зеленский осмотрел отремонтированные части здания, которые злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле этого года. В то же время Вольф поблагодарил за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма.
Президент также вручил благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления. По словам Зеленского, такие действия правоохранителей повышают рейтинг и престиж нашего государства.
Главное, что на международном уровне – что тоже важно – оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки – мы их предотвращаем,
– подчеркнул Зеленский.
Рабочая поездка Зеленского на Херсонщину / Фото ОП
Что известно о поджоге синагоги
- Инцидент случился 20 апреля 2020 года – в 131 годовщину рождения Адольфа Гитлера, лидера идеологии нацизма, который в 1939 году развязал Вторую мировую войну.
- Тогда двое парней пытались поджечь синагогу в Херсоне – место молитвы людей, исповедующих иудаизм. Для этого они бросили зажигательную смесь в здание.
- Синагога не загорелась лишь по счастливой случайности, а правоохранители начали поиск двух ребят, которые "засветились" на камерах рядом с местом преступления.
- Полиция нашла и задержала злоумышленников через три недели после инцидента.