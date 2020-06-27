Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад, расположенную в Херсонской области. Именно ее в апреле 2020 года пытались поджечь злоумышленники.

Президент встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги. Об этом сообщает Офис Президента.

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Зеленский осмотрел отремонтированные части здания, которые злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле этого года. В то же время Вольф поблагодарил за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма.

Президент также вручил благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления. По словам Зеленского, такие действия правоохранителей повышают рейтинг и престиж нашего государства.

Главное, что на международном уровне – что тоже важно – оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки – мы их предотвращаем,

– подчеркнул Зеленский.

Рабочая поездка Зеленского на Херсонщину / Фото ОП

Что известно о поджоге синагоги