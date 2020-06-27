Зеленський відвідав херсонську синагогу, яку намагалися підпалити: деталі візиту
Володимир Зеленський відвідав синагогу Хабад, що розташована у Херсонській області. Саме її у квітні 2020 року намагалися підпалити зловмисники.
Президент зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом та ознайомився з роботою синагоги. Про це повідомляє Офіс Президента.
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Зеленський оглянув відремонтовані частини будівлі, які зловмисники пошкодили під час спроби підпалу у квітні цього року. Водночас Вольф подякував за швидку реакцію української влади на цей акт антисемітизму.
Президент також вручив листи-подяки начальнику поліції Херсонщини Олександру Прокудіну та голові СБУ в регіоні Сергію Криворучку за швидке розкриття злочину. За словами Зеленського, такі дії правоохоронців підвищують рейтинг та престиж нашої держави.
Головне, що на міжнародному рівні – що теж важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що в нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо,
– наголосив Зеленський.
Робоча поїздка Зеленського на Херсонщину / Фото ОП
Що відомо про підпал синагоги
- Інцидент трапився 20 квітня 2020 року – у 131 річницю народження Адольфа Гітлера, лідера ідеології нацизму, який у 1939 році розв'язав Другу світову війну.
- Тоді двоє молодиків намагалися підпалити синагогу у Херсоні – місце молитви людей, які сповідують іудаїзм. Для цього вони кинули запальну суміш у будівлю.
- Синагога не зайнялася лише завдяки щасливому випадку, а правоохоронці почали пошук двох хлопців, які "засвітилися" на камерах поряд з місцем злочину.
- Поліція знайшла та затримала зловмисників за три тижні після інциденту.