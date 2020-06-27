Володимир Зеленський відвідав синагогу Хабад, що розташована у Херсонській області. Саме її у квітні 2020 року намагалися підпалити зловмисники.

Президент зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом та ознайомився з роботою синагоги. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зеленський оглянув відремонтовані частини будівлі, які зловмисники пошкодили під час спроби підпалу у квітні цього року. Водночас Вольф подякував за швидку реакцію української влади на цей акт антисемітизму.

Президент також вручив листи-подяки начальнику поліції Херсонщини Олександру Прокудіну та голові СБУ в регіоні Сергію Криворучку за швидке розкриття злочину. За словами Зеленського, такі дії правоохоронців підвищують рейтинг та престиж нашої держави.

Головне, що на міжнародному рівні – що теж важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що в нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо,

– наголосив Зеленський.

Робоча поїздка Зеленського на Херсонщину / Фото ОП

Що відомо про підпал синагоги