Во время своего вечернего обращения к украинцам президент рассказал, что 6 декабря провел вместе с украинскими воинами. По словам главы государства, это было для него честью.
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Президент посетил раненых защитников
Зеленский рассказал, что по возвращению с Востока 6 декабря он посетил раненых защитников в одном из столичных медучреждений.
Пообщался с бойцами и вручил им государственные награды за мужество и стойкость в борьбе с врагом. Благодарен за службу!
– подчеркнул президент.
Зеленский посетил раненых бойцов: видео
По информации Офиса Президента, визит состоялся по возвращению главы государства с рабочей поездки в Донецкую и Харьковскую области. В больнице Зеленский:
- пообщался с бойцами, проходящими лечение и реабилитацию после ранений,
- поинтересовался их самочувствием, условиями нахождения в медучреждении и потребностями.
"Поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Спасибо за вашу службу. И самое главное – скорее поправляйтесь", – отметил президент, обращаясь к воинам.
Глава государства поблагодарил военных за мужество и стойкость в борьбе с российскими оккупантами и вручил им государственные награды. В частности, защитников отметили орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также орденами "За мужество" III степени.
Смотрите фото визита Зеленского к защитникам / Фото Офиса Президента
Зеленский посетил Донбасс и Харьковщину
Президент во время обращения рассказал, что утром 6 декабря он был на Донбассе, где поблагодарил военных, защищающих Украину на наиболее опасных и ответственных направлениях. В частности, говорится о:
- Сватовском,
- Бахмутском,
- Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях.
Глава государства вручил защитникам государственные награды. После этого он уехал в Харьковскую область, где:
- поблагодарил врачей, которые спасают украинских бойцов,
- наградил военных, участвовавших в освобождении Харьковщины и продолжающих выгонять российских оккупантов из Украины.