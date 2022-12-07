Під час свого вечірнього звернення до українців президент розповів, що 6 грудня провів разом з українськими воїнами. За словами глави держави, це було для нього честю.
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Президент відвідав поранених захисників
Зеленський розповів, що після повернення зі Сходу 6 грудня він відвідав поранених захисників в одному зі столичних медзакладів.
Поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом. Вдячний за службу!
– наголосив президент.
Зеленський відвідав поранених бійців: відео
За інформацією Офісу Президента, візит відбувся після повернення глави держави з робочої поїздки до Донецької та Харківської областей. У лікарні Зеленський:
- поспілкувався з бійцями, які проходять лікування та реабілітацію після поранень,
- поцікавився їхнім самопочуттям, умовами перебування в медустанові та потребами.
"Вітаю вас із Днем Збройних Сил України. Дякую за вашу службу. І найголовніше – швидше одужуйте", – зазначив президент, звертаючись до воїнів.
Глава держави подякував військовим за мужність і стійкість у боротьбі з російськими окупантами та вручив їм державні нагороди. Зокрема, захисників відзначили орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орденами "За мужність" III ступеня.
Дивіться фото візиту Зеленського до захисників / Фото Офісу Президента
Зеленський відвідав Донеччину та Харківщину
Президент під час звернення розповів, що вранці 6 грудня він був на Донеччині, де подякував військовим, які боронять Україну на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Зокрема, мовиться про:
- Сватівський,
- Бахмутський,
- Авдіївський та інших напрямки у Донецькій та Луганській областях.
Глава держави вручив захисникам державні нагороди й відзнаки. Після цього він поїхав у Харківську область, де:
- подякував лікарям, які рятують українських бійців,
- нагородив військових, які брали участь у звільненні Харківщини та продовжують виганяти російських окупантів з України.