Глава держави зазначив, що сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди.

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Українці відзначатимуть День ЗСУ словами та сльозами вдячності

Президент наголосив, що тепер українці відзначатимуть День Збройних Сил України словами, відчуттям та сльозами вдячності. Він впевнений, що мільйони разів сьогодні в Україні прозвучало або просто подумалося саме так – "дякую":

воїнам нашої армії й усіх формувань сил оборони України,

батькам наших воїнів, які виховали справді переможців,

всім лікарям і медичним сестричкам, які рятують поранених героїв,

кожному, хто зміцнює оборону й забезпечує українських воїнів усім необхідним.

Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і ще раз побачили,

– заявив Зеленський.