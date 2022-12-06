Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 грудня також зазначив, що на наступний рік у бюджеті уже закладено необхідні кошти для фінансування війська.

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Забезпечення військових – пріоритет

Прем'єр наголосив, що абсолютно всі податки, які громадяни України платять у бюджет наразі пріоритетно направляють на забезпечення військових.

На оборонну сферу виділили найбільше коштів за 10 років

Ось як виглядає розподілення коштів:

Загалом, за час війни на фінансування армії та сектору безпеки України уряд виділив 1 трильйон 130 мільярдів гривень.

На зарплати захисникам було виділено 770 мільярдів гривень.

На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки та озброєння – 176, 2 мільярди гривень. Це більше ніж за останні 10 років разом узяті.

Для розуміння наведу одну важливу цифру. Зброї та техніки буде закуплено, модернізовано і відремонтовано на 300 мільярдів гривень,

– зазначив Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що Збройні Сили України – це щит, який зараз захищає нашу землю від атак російської армії та наше небо від їхніх терористичних ракетних атак.

Важливо! 24 листопада Європарламент схвалив виділення Україні 18 мільярдів євро. Тоді його президентка Роберта Мецола заявила, що ці гроші нададуть для того, щоб Україна пережила війну та почала відбудову у 2023 році. Планувалось, що кожного місяця нашій державі виділятимуть по 1,5 мільярда євро. І хоч Угорщина блокує виділення коштів, у ЄС пообіцяли знайти шляхи та таки надати допомогу Україні.