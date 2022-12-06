Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 грудня також зазначив, що на наступний рік у бюджеті уже закладено необхідні кошти для фінансування війська.
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Забезпечення військових – пріоритет
Прем'єр наголосив, що абсолютно всі податки, які громадяни України платять у бюджет наразі пріоритетно направляють на забезпечення військових.
На оборонну сферу виділили найбільше коштів за 10 років
Ось як виглядає розподілення коштів:
- Загалом, за час війни на фінансування армії та сектору безпеки України уряд виділив 1 трильйон 130 мільярдів гривень.
- На зарплати захисникам було виділено 770 мільярдів гривень.
- На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки та озброєння – 176, 2 мільярди гривень. Це більше ніж за останні 10 років разом узяті.
Для розуміння наведу одну важливу цифру. Зброї та техніки буде закуплено, модернізовано і відремонтовано на 300 мільярдів гривень,
– зазначив Денис Шмигаль.
Шмигаль наголосив, що Збройні Сили України – це щит, який зараз захищає нашу землю від атак російської армії та наше небо від їхніх терористичних ракетних атак.