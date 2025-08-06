Зеленский посетил Сумскую область

Владимир Зеленский приехал в Сумскую область. Президент посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка, воины которого были первыми, кто вошел в Курщину в прошлом году, и значительно пополнил наш обменный фонд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Что известно о визите Зеленского в Сумскую область?

В Сумской области украинский лидер посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка.

Зеленский отметил, что воины именно этого подразделения первыми зашли на территорию Курской области в 2024 году и значительно пополнили обменный фонд.

Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли,

– отметил президент.

Также Зеленский предметно пообщался о потребностях, уровень обеспечения в целом, подготовку новобранцев и инструкторов. Президент рассказал, что командир полка попросил масштабировать подразделение до уровня бригады. Добавил, что планирует обсудить это с Сырским.

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Верховный Главнокомандующий поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция. Отметил защитников государственными наградами.

Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну,

– подчеркнул Зеленский.

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Президент вручил воинам награды / Фото ОП