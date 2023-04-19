Визит прошел 19 апреля. Буквально в преддверии украинский лидер побывал в Авдеевке и Полтаве.
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Что известно о визите президента
Президент написал, что для него честь поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте.
Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства,
– отметил Зеленский.
Президент пожелал только Победы бойцам.