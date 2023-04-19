Візит відбувся 19 квітня. Буквально напередодні український лідер побував у Авдіївці та Полтаві.

Дивіться також Зеленський приїхав на передові позиції українських захисників на Донеччині

Що відомо про візит президента

Президент написав, що для нього честь подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону, за захист нашої держави у Бахмуті.

Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави,

– відзначив Зеленський.

Президент побажав тільки Перемоги бійцям. Окрім цього, Зеленський ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку. Президенту України:

доповіли, що наші прикордонники нарощують інженерні загородження, фортифікаційні споруди та налаштовують системи віддаленого відеоспостереження, щоб забезпечити захист кордону та готовність до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі;

показали обсяг робіт з початку 2022 року щодо укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області;

з позиції спостережного поста показали, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону та системи виявлення безпілотників.

Володимир Зеленський також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні, поспілкувався з прикордонниками та вручив їм нагороди, зокрема:

ордени Богдана Хмельницького III ступеня;

"За мужність" III ступеня;

медалі "За військову службу Україні".

Зеленський відвідав Волинь: дивіться відео

Президент побував на території, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі / Фото ОП

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку на Донеччині. Там президент України приїхав на передові позиції українських захисників, заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди.