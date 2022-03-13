Зеленский посетил украинских защитников в госпитале

Владимир Зеленский 13 марта посетил украинских защитников в госпитале. Президент пообщался с героями и вручил им награды.

Зеленский пожелал защитникам сил и скорейшего выздоровления, сообщает 24 канал. Президент подчеркнул, что они – большие молодцы. Украинский лидер заметил: "ради вас и на ваших плечах все это".

Заметьте Почти 13 тысяч убитых оккупантов, тысячи единиц техники, – Зеленский о потерях врага

Посетил наших раненых бойцов. Ребята, скорее овыздоравливайте. Верю: лучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа,

– заявил Зеленский.

Зеленский посетил украинских героев: смотрите видео