Отращивает живот, а не наращивает армию: Зеленский подколол Орбана на конференции в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он упрекнул венгерского премьера за то, что тот не думает о безопасности своей страны.

Об этом Зеленский рассказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Как Зеленский вспомнил Орбана во время своей речи?

Зеленский вспомнил слова председателя конференции Вольфганга Ишингера, который накануне мероприятия заявил, что пока Украина сдерживает Россию, угроза для Европы не является критической. Украинский лидер отметил, что формально это может выглядеть именно так, однако стоит учитывать цену, которую платит Украина.

Он подчеркнул, что именно украинские военные фактически удерживают восточный фланг Европы. Он сказал, что по его словам, за спинами украинцев стоят независимые страны Европы, подколов Орбана.

За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные Балтийские государства. Может будет суверенная Молдова. И даже один Виктор может думать, как отращивать свой живот, а не о том, чтобы наращивать свою армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения к улицам Будапешта,

– сказал он.

Как на это отреагировал Орбан?

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что речь Зеленского якобы "поможет венграм четче увидеть ситуацию". Он в очередной раз прямо высказался против вступления Украины в ЕС.

Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза,

– ответил Орбан Зеленскому.

