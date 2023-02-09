Смешной инцидент произошел в Елисейском дворце в Париже, куда Зеленский прибыл после визита в Лондон, пишет 24 Канал. В Париже украинский лидер встретился с Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Макрон и Зеленский помогли Шольцу найти свое место
Поздним вечером 8 февраля Зеленский, Макрон и Шольц провели брифинг для СМИ. Первым вышел французский лидер, после которого Зеленский и Шольц.
Немецкий канцлер уверенно направился к украинскому флагу, не заметив немецкого. Зеленский сразу заметил, что Шольц встал не у своего флага и сказал, что это украинский флаг.
Президент Украины поблагодарил Шольца за его выбор и принял предложение Макрона поменяться местами. Смешной инцидент вызвал смех в зале, а также у лидеров государств.
Шольц перепутал флаг Украины и Германии: видео
Зеленский встретился с Макроном и Шольцом: главное
- Владимир Зеленский поздно вечером прибыл в Париж после визита в Лондон. В Великобритании украинский лидер встретился с британским премьером Риши Сунаком, а также Королем Чарльзом ІІІ.
- Кроме того, Зеленский выступил перед британским парламентом и встретился с украинскими военными, проходящими учения в Британии.
- По итогам встречи Украина и Великобритания заключили общую декларацию, а также договорились о военной помощи. Зеленский заявил, что договорился о поставках бронированной техники, дальнобойного оружия и подготовке украинских пилотов.
- После этого президент отбыл с визитом в Париж, где и встретился с Шольцом и Макроном. Глава государства заявил, что Франция и Германия могут изменить правила игры и призвал предоставить Украине еще большее оружие.
- Со своей стороны Шольц и Макрон пообещали постоянно поддерживать Украину. Кроме того, Макрон подчеркнул, что Россия не должна выиграть войну.
- Заметим, что это второй заграничный визит Зеленского после начала полномасштабной агрессии России. В конце 2022 года он посетил США.
- Ожидается, что в четверг, 9 февраля, президент Украины отправится в Брюссель.