Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить посмертно Максима Левина орденом "За мужество". Соответствующий приказ уже подписан.
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Зеленский посмертно наградил Левина орденом "За мужество"
Максу Левину присвоили орден за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии.
Постановляю наградить орденом "За мужество" III ступени ЛЕВИНА Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно),
– говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня Зеленский также издал указ о присвоении героя Украины 8 военнослужащим, 5 из них – посмертно.
Коротко о Максе Левине
40-летний украинский корреспондент и документальный фотограф. Работал с рядом украинских и международных изданий, в том числе Reuters, BBC, Associated Press, LB.ua и Hromadske. Его фото публиковали, в частности Wall Street Journal, TIME, Vatican news, "Радио Свобода" и другие.
Большинство документальных проектов Левина связано с войной на Донбассе и в Украине.