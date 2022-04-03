Президент України Володимир Зеленський вирішив нагородити посмертно Максима Левіна орденом "За мужність". Відповідний наказ вже підписаний.

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Зеленський посмертно нагородив Левіна орденом "За мужність"

Максу Левіну присвоїли орден за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії.

Постановляю нагородити орденом "За мужність" III ступеня ЛЕВІНА Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно),

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, сьогодні Зеленський також видав указ про присвоєння героя України 8 військовим службовцям, 5 із них – посмертно.

Коротко про Макса Левіна

40-річний український фотокореспондент та документальний фотограф. Працював з низкою українських та міжнародних видань, серед них – Reuters, BBC, Associated Press, LB.ua та Hromadske. Його фото публікували, зокрема, Wall Street Journal, TIME, Vatican news, "Радіо Свобода" та інші.

Більшість документальних проєктів Левіна пов'язані з війною на Донбасі та в Україні.

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