Мерц говорит, что был удивлен тоном разговора, который совсем "не способствовал пользе дела". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Смотрите также Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего, – Зеленский на фоне заявлений Трампа

Что заявил Мерц о споре Трампа и Зеленского

По словам будущего канцлера Германии, такая ссора между политиками соответствует нынешнему поведению американского правительства.

На мой взгляд, это была не спонтанная реакция на высказывания Зеленского, а явно намеренная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете,

– убежден Мерц.

Он отмечает, что несколько раз просматривал видеозапись встречи Трампа и Зеленского и объясняет, что в ряде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности, наблюдается определенная последовательность, которую сейчас можно увидеть со стороны Вашингтона.

Мерц предполагает, что в ближайшие годы и десятилетия европейцам придется делать гораздо больше, чтобы гарантировать себе безопасность. Однако, добавляет, что нужно сделать все возможное, чтобы "удержать американцев в Европе".

Напомним, что во время встречи в Белом доме 28 февраля Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического окончания войны с Россией.

Глава государства заявил, что только дипломатии в этом случае недостаточно, тогда как Трамп сказал, что Зеленский не может рассказывать США, что делать и отметил риск начала Третьей мировой войны. Кроме этого, он заявил, что если бы не американское оружие, то война в Украине якобы закончилась бы за две недели.