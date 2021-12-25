Зеленский пожелал азербайджанскому лидеру воодушевления и дальнейших успехов в деле служения Родине на благо своего народа. Алиеву 24 декабря исполнилось 60 лет.

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Президенты обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития украинско-азербайджанского стратегического партнерства,

– говорится в сообщении.

Также Зеленский и Алиев обсудили вопросы организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.

Встреча президентов в Брюсселе

В декабре 2021 года Зеленский и Алиев встретились в Брюсселе.

Зеленский поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер обратился относительно возможности приобщения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц. В частности, крымских татар, которых незаконно удерживают в России.

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