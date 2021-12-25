Зеленський побажав азербайджанському лідеру наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо свого народу. Алієву 24 грудня виповнилося 60 років.

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Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства,

– мовиться у повідомленні.

Також Зеленський та Алієв обговорили питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.

Зустріч президентів у Брюсселі

У грудні 2021 року Зеленський й Алієв зустрілися у Брюсселі.

Зеленський подякував азербайджанському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також український лідер звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб. Зокрема, кримських татар, яких незаконно утримують у Росії.

Зеленський зустрівся з Алієвим у Брюсселі: дивіться відео