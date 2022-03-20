Президент Украины озвучил приветствие в ночном обращении после 24 дней войны, передает 24 канал.
Важно Зеленский в общей сложности наградил уже 2180 украинцев
Зеленский зачитал стихотворение "Не треба думати мізерно..."
Не треба думати мізерно...
Безсмертя є ще де-не-де...
Хтось перевіяний, як зерно,
У ґрунт поезії впаде.
Митцю не треба нагород,
Його судьба нагородила,
Коли в людини є народ,
Тоді вона уже людина.
На самом деле, у каждого из нас есть народ. И действительно – не нужно думать ничтожно. А особенно тем, кому украинцы дали право быть политиками,
– отметил Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео