Президент України озвучив привітання у нічному зверненні після 24 днів війни, передає 24 канал.

Важливо Зеленський вже загалом нагородив 2 180 українців

Зеленський зачитав вірш "Не треба думати мізерно..."

Не треба думати мізерно...

Безсмертя є ще де-не-де...

Хтось перевіяний, як зерно,

У ґрунт поезії впаде.

Митцю не треба нагород,

Його судьба нагородила,

Коли в людини є народ,

Тоді вона уже людина.

Справді, у кожного з нас є народ. І справді – не треба думати мізерно. А особливо тим, кому українці дали право бути політиками,

– зазначив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео