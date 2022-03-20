Президент України озвучив привітання у нічному зверненні після 24 днів війни, передає 24 канал.
Важливо Зеленський вже загалом нагородив 2 180 українців
Зеленський зачитав вірш "Не треба думати мізерно..."
Не треба думати мізерно...
Безсмертя є ще де-не-де...
Хтось перевіяний, як зерно,
У ґрунт поезії впаде.
Митцю не треба нагород,
Його судьба нагородила,
Коли в людини є народ,
Тоді вона уже людина.
Справді, у кожного з нас є народ. І справді – не треба думати мізерно. А особливо тим, кому українці дали право бути політиками,
– зазначив Володимир Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео