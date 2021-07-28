Глава государства подчеркнул, что это – официальное, но главное – исторически справедливое название этого праздника. Акцент, рассказал Зеленский, на неразрывной связи между Киевской Русью и Украиной.

Стоит прочитать День Крещения Руси в Украине: почему эта дата является важной

В Киеве началась история христианства в Восточной Европе

Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе,

– отметил Зеленский.

Этого не надо доказывать какими-то фактами, говорит президент, ведь история увековечена в камне и металле. "Чтобы погрузиться в историю собственной государственности, достаточно нескольких поездок на метро", – добавил президент.

Президент вспомнил выдающиеся святыни Украины

Речь идет не только о Киеве, но и обо всей Украине. Президент рассказал о выдающихся храмах столицы, а также святынях, которые украшают украинские регионы.

Это одна из вещей, которая говорит, что все украинцы, с любого уголка Украины – это один большой народ. Эти слова – не дань конъюнктуре, а дань правде и справедливости. Киевская Русь – мать нашей истории,

– сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ее наследниками являются 24 украинские области и Крым. Президент отметил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на это наследство".

​К теме В Украине отмечают День Крещения Руси: с праздником украинцев поздравили ОПУ и Шмыгаль

Президент призвал восстановить разрушенное и вернуть захваченное

Глава государства отметил, что главная задача сейчас, что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, а что захвачено – вернуть и все это сохранить.

Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем. С Днем Крещения Киевской Руси – Украины,

– завершил свое обращение президент.

Смотрите видео обращения президента Зеленского:

Обратите внимание! С 2008 года Крещение Киевской Руси – Украины отмечают ежегодно в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.