28 июля в Украине отмечают 1032 годовщину Крещения Руси. С 2008 года эту дату стали праздновать ежегодно на государственном уровне. Поэтому по случаю такого праздника к поздравлениям украинцев присоединились Офис украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министр Денис Шмыгаль.

ОПУ о Дне Крещения Руси

У Зеленского напомнили, что 1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства украинского государства, дальнейшего развития и процветания. Об этом Офис Президента написал в телеграме.

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Именно утверждение христианских ценностей – идеалов добра, справедливости и мира – стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаляют наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины,

– отметили в ОПУ.

В президентской администрации добавили, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры.

"Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину! Боже великий, единый, нам Украину храни", – подытожили в Офисе Президент.

Поздравление от Шмыгаля

По словам украинского премьера, крещение Киевской Руси-Украины стало поворотным для украинской истории. Он отметил, что равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство и это стало основой украинских духовных и культурных традиций.

Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину,

– подчеркнул глава Кабмина.

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История Дня Крещения Руси: коротко

Князь Владимир Святославович начал править в Киеве примерно в 980 году. В годы его княжения завершилось объединение древнерусского государства. Он провел административную реформу, заменив в центрах основных русских земель племенных вождей. Также он реформировал законодательство, дополнив и развив согласно требованиям времени старый "Закон Русский". Новый, также устный, правовой кодекс, получивший название "Устав Земленой".

Согласно летописи, летом 988 года князя Владимира крестили в церкви святого Иакова в Херсонесе. Он принял христианство из Византии. Позже Владимир женился на сестре византийского императора Анне. А в конце лета князь с женой вернулся в Киев и приказал всем принять новую веру, а языческих идолов сбросить в Днепр.

После смены государственной религии Владимир ввел церковно-административную реформу, которая функционировала в Византийской империи. Принятие христианства способствовало укреплению связей между отдельными землями Руси и с европейскими странами.

Таким образом, христианизация Киевской Руси означала вхождение ее в мировое христианское сообщество, нахождение ею своего места в содружестве христианских государств.