28 липня в Україні відзначають 1032 річницю Хрещення Русі. З 2008 року цю дату почали святкувати щорічно на державному рівні. Тому з нагоди такого свята до вітань українців долучилися Офіс українського президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

ОПУ про День Хрещення Русі

У Зеленського нагадали, що 1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності Української держави, її подальшого розвитку та процвітання. Про це Офіс Президента написав у телеграмі.

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Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України,

– зауважили в ОПУ.

В президентській адміністрації додали, що прийняття християнства наблизило українців до великої родини європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури.

"Завдяки тому імпульсу єдності, який понад тисячу років тому дав нам князь Володимир Великий, ми побудуємо сучасну, квітучу, європейську Україну! Боже великий, єдиний, нам Україну храни", – підсумували в Офісі Президент.

Вітання від Шмигаля

За словами українського прем’єра, Хрещення Київської Руси-України стало поворотним для української історії. Він зауважив, що рівноапостольний̆ князь Володимир Великий приніс на київські землі християнство, і це стало основою українських духовних і культурних традицій.

Ця знаменна подія задала вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед. Бажаю, щоб духовна міць ніколи не згасала й наповнювала всіх нас незламною вірою в мирну та непереможну Україну,

– наголосив очільник Кабміну.

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Історія Дня Хрещення Русі: коротко

Князь Володимир Святославович почав правити у Києві приблизно в 980 році. У роки його князювання завершилося об'єднання Давньоруської держави. Він провів адміністративну реформу, замінивши в центрах основних руських земель племінних вождів. Також він реформував законодавство, доповнивши і розвинувши у згыдно з вимогами часу старий "Закон Руський". Новий, також усний, правовий кодекс, який отримав назву "Устав Земленой".

Згідно з літописом, влітку 988 року князя Володимира охрестили в церкві святого Якова в Херсонесі. Він прийняв християнство з Візантії. Опісля Володимир одружився з сестрою візантійського імператора Анною. А наприкінці літа князь із дружиною повернувся до Києва і наказав усім прийняти нову віру, а поганських ідолів скинути у Дніпро.

Після зміни державної релігії Володимир запровадив церковно-адміністративну реформу, яка функціонувала у Візантійській імперії. Прийняття християнства сприяло зміцненню зв'язків між окремими землями Русі та з європейськими країнами.

Таким чином, християнізація Київської Русі означала входження її в світову християнську спільноту, знаходження нею свого місця у співдружності християнських держав.