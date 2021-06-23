Люди – основа государственной системы, – Зеленский поздравил госслужащих

Владимир Зеленский 23 июня поздравил украинских госслужащих с профессиональным праздником. Украинский лидер подчеркнул, что своим трудом они объединяют сотни учреждений и организаций, структур и управлений в единый организм – государство.

По словам Зеленского, "в основе любой государственной системы всегда – люди". Именно они "выполняют законы и внедряют государственные решения".

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Профессионализм, добросовестность, патриотизм, приоритет общественных интересов – это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих,

– заметил президент.

В то же время "есть и другие требования к ним, о которых говорят несколько меньше, хотя в сочетании именно с ними обеспечивается наибольшая эффективность государственной службы и ее способность быть современной".

По словам Зеленского, одной из них является клиентоориентированность. Президент признал, что это "звучит немного необычно в контексте государственной службы".

"Но так должно быть. Поскольку государственные служащие работают не для себя, а для людей. А еще – технологичность. То есть умение работать не просто с бумажками, а с сервисами, приложениями и алгоритмами", – отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул: "Экономика и общественная жизнь прогрессируют в наше время очень быстро". По словам президента, "государственная система должна не только успевать за этими изменениями, а кое-где – быть лидером в них".

Чтобы этого достичь, "нужны и новые диджитал проекты для управления людьми и процессами в государственных органах". В частности, "современные инструменты равного доступа, надлежащие условия работы на государственной службе и качественные учебные программы для профессионального развития государственных служащих".

Обязательной составляющей является "честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности и реформа системы оплаты труда госслужащих".

"Понятно, что надо еще многое сделать для качественной трансформации государственной службы в Украине. Но что у нас уже есть – так это люди, которые вкладывают свой профессиональный потенциал, интеллект и эмоции в то, чтобы наше государство достигало настоящих успехов", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что поздравляет всех государственных служащих – "добросовестных и современных, ориентированных на интересы общества и способных учиться". Президент пожелал им вдохновения в работе и "только лучших специалистов – в коллеги".