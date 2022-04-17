Глава государства отметил, что Воскресение Господне – это утверждение в сердцах людей веры и надежды на победу жизни над смертью. Также это триумф добра над злом, правды над заблуждением.

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Вера и надежда – крепкая опора для Украины, – Зеленский

Сейчас украинский народ мужественно сражается за будущее своей страны. В это время вера и надежда стали для украинцев крепкой опорой. Во время обороны они ощутили силу особенного единения.

Также в это праздничное время раздаются особые молитвы за тех, кто защищает нашу свободу и государственную независимость. Спасибо нашим воинам за мужество и героизм,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил убеждение, что все вместе украинцы выиграют битву за свою родину. Врага одолеют, ведь правда – на стороне наших защитников. Напоследок Зеленский пожелал всем мирной жизни под украинским небом.

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