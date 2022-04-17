Глава держави зазначив, що Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю. Також це тріумф добра над злом, правди над оманою.

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Віра та надія – міцна опора для України, – Зеленський

Зараз український народ мужньо бореться за майбутнє своєї країни. В це час саме віра i надія стали для українців міцною опорою. Під час оборони вони відчули силу особливого єднання.

Також у цей святковий час лунають особливі молитви за тих, хто боронить нашу свободу i державну незалежність. Дякуємо нашим воїнам за мужність та героїзм,

– наголосив Зеленський.

Президент висловив переконання, що всі разом українці виграють битву за свою батьківщину. Ворога здолають, адже правда – на боці наших захисників. Наостанок Зеленський побажав усім мирного життя під українським небом.

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