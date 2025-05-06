Зеленский поздравил Мерца с избранием канцлером Германии

Фридрих Мерц 6 мая был избран новым канцлером Германии. Президент Украины отреагировал.

Так, Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием на должность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост президента в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Зеленский отреагировал на избрание Мерца канцлером Германии

Глава нашего государства отметил, что искренне поздравляет Фридриха Мерца с избранием Федеральным канцлером.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина глубоко благодарна за поддержку Германии и ее народа. Констатировал, помощь Берлина спасла тысячи и тысячи украинских жизней.

Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства,

– подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский пожелал канцлеру успехов на его пути.