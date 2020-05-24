Зеленский поздравил мусульман по случаю праздника Рамазан-Байрам

С вечера 23 мая по вечер 24 мая 2020 года мусульмане во всем мире отмечают Рамазан-Байрам или Праздник разговения. Другие названия этого праздника Ораза-байрам или Ураза-байрам. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравления для мусульман.

Поздравления для мусульман Украины опубликовано на официальном сайте Президента Украины.

Это интересно Праздник разговения или Ураза-Байрам: история и традиция празднования

"Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, которое открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание – общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе", – говорится в поздравлении Президента.

Важно! 18 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует подписать указ, по которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Так государство выражает свою поддержку крымским татарам.

"Желаю благополучия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости", – пожелал Владимир Зеленский.