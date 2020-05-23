Праздник разговения или Ураза-Байрам: история и традиция празднования

Исламский праздник Ураза-Байрам, которым отмечается окончание долгого поста в месяц Рамадан, скоро может стать государственным религиозным праздником в Украине. Празднуют его, по традиции, в первый день месяца Шавваль.

Президент Владимир Зеленский 18 мая заявил, что праздника Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Что за праздник Ураза-Байрам – рассказывает 24 канал.

Важно Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными религиозными праздниками: Зеленский подпишет указ

Что это за праздник и его история

Ураза-Байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста Рамадана. Второй такой праздник – Курбан-Байрам. В этом году Ураза-Байрам отмечают 24 мая.

Традиция празднования этого дня ведет свое начало со времени пророка Мухаммеда, с 624 года.

К Ураза-Байраму (который иногда также называют Ид-аль-Фитр) начинают готовиться накануне. Религиозные люди собираются в доме или во дворе, готовят праздничные блюда.

Празднование Ураза-Байрама

Дни празднования

Праздничным днем считается первый день следующего после Рамадана месяца – Шавваль. Но магазины, школы и учреждения в мусульманских странах не работают еще в течение двух – трех дней.

Праздник начинается в ночь первого наблюдения новолуния. В случае, если месяц не наблюдается сразу после 29 дня Рамадана (из-за облаков, например), то Ураза-Байрам празднуют на следующий день. Ид-аль-Фитр отмечается от одного до трех дней.

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Что можно делать, а что не стоит

В день праздника мусульмане радуются и веселятся, они совершают праздничную ритуальную молитву – ид-намаз, одеваются в лучшую одежду и готовят традиционные блюда. Мусульмане ходят к родственникам, друзьям и к могилам покойников с подаркам.

Дети ходят к соседям, которые раздают им сладости. Играют в разные игры.

А также в этот день беднякам раздают милостыню – это обязательный ритуал. Накануне и к праздничному ид-намазу собирается милостыня – аль-фитр. При этом отдают деньги или продукты питания. Таким образом мусульмане пытаются замолить ошибки, которые человек мог допустить во время поста.

В этот день категорически запрещено работать на любой работе, ведь это считается большим грехом. Во время празднования нельзя также ссориться и повышать голос.