Свято розговіння або Ураза-Байрам: історія та традиція святкування

Ісламське свято Ураза-Байрам, яким відзначається закінчення довгого поста в місяць Рамадан, скоро може стати державним релігійним святом в Україні. Святкують його, за традицією, в перший день місяця Шавваль.

Президент Володимир Зеленський 18 травня заявив, що свята Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят. Що за свято Ураза-Байрам – розповідає 24 канал.

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Що це за свято та його історія

Ураза-Байрам – один з двох найголовніших днів ісламського календаря, який знаменує завершення посту Рамадану. Друге таке свято – Курбан-Байрам. Цього року Ураза-Байрам відзначають 24 травня.

Традиція святкування цього дня веде свій початок з часі пророка Мухаммеда, з 624 року.

До Ураза-Байрама (яке іноді також називають Ід-аль-Фітр) починають готуватись напередодні. Релігійні люди збираються в будинку чи в дворі, готують святкові страви.

Святкування Ураза-Байрама

Дні святкування

Святковим днем вважається перший день наступного після Рамадана місяця – Шавваль. Але магазини, школи та установи в мусульманських країнах не працюють ще протягом двох – трьох днів.

Свято починається у ніч першого спостереження молодика. У випадку, якщо місяць не спостерігається відразу після 29 дня Рамадану (через хмари, наприклад), то Ураза-Байрам святкують на наступний день. Ід аль-Фітр відзначається від одного до трьох днів.

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Що можна робити, а що не варто

У день свята мусульмани радіють та веселяться, вони здійснюють святкову ритуальну молитву – ід-намаз, вдягаються у найкращий одяг і готують традиційні страви. Мусульмани ходять до родичів, друзів та до могил покійників з подарункам.

Діти ходять до сусідів, які роздають їм солодощі. Бавляться в різні ігри.

А також у цей день біднякам роздають милостиню – це є обов’язковим ритуалом. Напередодні і до святкового ід-намазу збирається милостиня – аль-фітр. При цьому віддають гроші або продукти харчування. Таким чином мусульмани намагаються замолити помилки, які людина могла допустити під час посту.

У цей день категорично заборонено працювати на будь-якій роботі, адже це вважається великим гріхом. Під час святкування не можна також сваритись та підвищувати голос.