Зеленський привітав мусульман з нагоди свята Рамазан-Байрам

З вечора 23 травня до вечора 24 травня 2020 року мусульмани у всьому світі відзначають Рамазан-Байрам або ж Свято розговіння. Інші назви цього свята Ораза-Байрам чи Ураза-Байрам. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський опублікував привітання для мусульман.

Привітання для мусульман України опубліковано на офіційному сайті Президента України.

Це цікаво Свято розговіння або Ураза-Байрам: історія та традиція святкування

"Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві", – йдеться в привітанні Президента.

Важливо! 18 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що планує підписати указ, за яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят. Так держава висловлює свою підтримку кримським татарам.

"Бажаю злагоди й процвітання кожній мусульманській родині. Міцного здоров’я вам, щастя та радості", – побажав Володимир Зеленський.

Що це за свято та його історія

Рамазан-Байрам, або ж Ураза-Байрам (також іноді також називають Ід-аль-Фітр) – одне з двох найголовніших днів ісламського календаря. Друге таке свято – Курбан-Байрам.

Цього року Ураза-Байрам відзначають 24 травня. Йому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан.

Святковим днем вважається перший день наступного після Рамадана місяця – Шавваль. Свято починається у ніч першого спостереження молодика. У випадку, якщо місяць не спостерігається відразу після 29 дня Рамадану (через хмари, наприклад), то Ураза-Байрам святкують на наступний день. Ід аль-Фітр відзначається від одного до трьох днів.

У день свята мусульмани радіють та веселяться, вони здійснюють святкову ритуальну молитву – ід-намаз, вдягаються у найкращий одяг і готують традиційні страви. Мусульмани ходять до родичів, друзів та до могил покійників з подарунками.