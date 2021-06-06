Зеленский поздравил народ Швеции с национальным праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил шведский народ с национальным праздником. Он также пожелал стране процветания.

Глава государства отметил, что Украину и Швецию "объединяют не только прочные исторические связи, но и общие ценности". Об этом он 6 июня сообщил на своей странице в Твиттере.

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От имени украинского народа поздравляю народ Швеции с Национальным днем. Желаю народу Швеции процветания!

– написал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина ощущает поддержку Швеции как в защите своего суверенитета, так и в евроинтеграционных стремлениях.

Национальный день Швеции, или День шведского флага отмечается ежегодно 6 июня. Праздник учредил Риксдаг (парламент Швеции) в 1983 году, до сих пор он отмечался как "День шведского флага".