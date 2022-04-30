Эту запись служащие записали вечером минувшего дня. На нем были наши защитники из Донецкого пограничного отряда.

Эта запись Защитники Мариуполя поздравили пограничников с профессиональным праздником: эмоциональное видео

Те, кто первым встречает врага

Президент подчеркнул, что служащие Госпогранслужбы всегда преданно защищают наши границы. Они именно те, кто первыми оказали героическое сопротивление русским захватчикам.

Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто сегодня мужественно и самоотверженно защищает государственную границу. А особенно военнослужащих Донецкого пограничного отряда, которые сейчас обороняют Мариуполь.

– написал Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил защитников границ за службу. Они ведь всегда неустанно воюют за то, чтобы победа была за нами.

Запись пограничников в Мариуполе, которую обнародовал президент: смотрите видео

Кто еще поздравил пограничников в этот день

В этот день обнародовали приветствие Госпогранслужбе многие собратья из других ведомств. На страницах Операции объединенных сил было поздравление командующего генерал-майора Эдуарда Москалева. Он подчеркнул, что Госпогранслужба сейчас, как и всегда, бок о бок с ВСУ стоит на защите свободы каждого украинца.

В Службе безопасности Украины 30 апреля напомнили, что именно пограничники первыми указали верное направление движения российскому военному кораблю. Поэтому пожелали не терять свою стальную волю и несокрушимый дух. Поскольку даже после победы в войне государственная граница Украины всегда будет пределом, за которым любого оккупанта ждет только смерть.

Однако это лишь небольшая часть приятных слов, которые сегодня писали пограничным войскам. В частности, приветствовали пограничников также:

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Важно! Не бывает слишком много слов благодарности тем, кто борется за нашу независимость. Вы тоже можете поздравить пограничников, написав публикацию в соцсетях. Чтобы наши защитники ее увидели, нужно лишь отметить там официальные страницы Госпогранслужбы в фейсбуке или инстаграмме .