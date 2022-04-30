Це запис службовці записали ввечері минулого дня. На ньому були наші захисники з Донецького прикордонного загону.

Цей запис Захисники Маріуполя привітали прикордонників із професійним святом: емоційне відео

Ті, хто першими зустрічає ворога

Президент наголосив, що службовці Держприкордонслужби завжди віддано боронять наші кодони. Вони саме ті, хто першими почали чинити героїчний опір російським загарбникам.

Вітаю з професійним святом усіх, хто сьогодні мужньо й самовіддано захищає державний кордон. А особливо — військовослужбовців Донецького прикордонного загону, які зараз обороняють Маріуполь.

– написав Володимир Зеленський.

Також президент подякував захисникам кордонів за службу. Адже вони завжди невпинно воюють за те, щоб перемога була за нами.

Запис прикордонників у Маріуполі, який оприлюднив президент: дивіться відео

Хто ще вітав прикордонників у цей день

У цей день оприлюднили привітання Держприкордонслужбі багато побратимів із інших відомств. На сторінках Операції об'єднаних сил було привітання командувача генерал-майора Едуарда Москальова. Він підкреслив, що Держприкордонслужба зараз, як і завжди, пліч-о-пліч із ЗСУ стоїть на захисті свободи кожного українця.

У Службі безпеки України 30 квітня нагадали, що саме прикордонники першими вказали правильний напрям руху російського військового корабля. Тому побажали не втрачати свою сталеву волю та незламний дух. Оскільки навіть після перемоги у війні державний кордон України завжди буде межею, за якою будь-якого окупанта чекає тільки смерть.

Проте це лише маленька частина приємних слів, які сьогодні писали прикордонним військам. Зокрема, вітали прикордонників ще:

Детальніше Ви наша стіна, – колеги-захисники й політики привітали прикордонників

Важливо! Не буває забагато слів подяки тим, хто бореться за нашу незалежність. Ви теж можете привітати прикордонників написавши публікацію в соцмережах. Щоб наші оборонці її побачили, потрібно лише відмітити там офіційні сторінки Держприкордонслужби у фейсбуку або інстаграмі.

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