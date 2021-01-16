Чиновника Армина Лашета избрали новым главой Христианско-демократического союза Германии. Президент Владимир Зеленский уже поздравил политика с победой на выборах партии.

Что говорит Зеленский

Украинский президент пожелал успехов Лашету. Об этом Зеленский написал в твиттере.

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Искренне поздравляю с уверенной победой на выборах председателя партии,

– подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский отметил, что надеется на дальнейшее укрепление и углубление украинско-немецкого партнерства.

Щиро вітаю @ArminLaschet з упевненою перемогою на виборах голови партії @CDU! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2021

Победа Лашета: что известно