Зеленский поздравил преемника Меркель с победой: что пожелал
Чиновника Армина Лашета избрали новым главой Христианско-демократического союза Германии. Президент Владимир Зеленский уже поздравил политика с победой на выборах партии.
Что говорит Зеленский
Украинский президент пожелал успехов Лашету. Об этом Зеленский написал в твиттере.
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Искренне поздравляю с уверенной победой на выборах председателя партии,
– подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский отметил, что надеется на дальнейшее укрепление и углубление украинско-немецкого партнерства.
Победа Лашета: что известно
- Премьер-министр земли Северный Рейн станет преемником Меркель – новым главой партии. Также он является главным претендентом на должность канцлера.
- На съезде Христианско-демократического союза за Лашета отдали 521 голос, за его соперника – 466.
- Лашет был одним из 5 заместителей федерального председателя ХДС с 2012 года и поддерживал Меркель в вопросе беженцев.
- Кстати, действующая канцлер заявляла, что в 2021 году уйдет с должности.
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