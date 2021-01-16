Зеленський привітав наступника Меркель з перемогою: що побажав
Урядовця Арміна Лашета обрали новим главою Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Президент Володимир Зеленський вже привітав політика з перемогою на виборах партії.
Що каже Зеленський
Український президент побажав успіхів Лашету. Про це Зеленський написав у твіттері.
До теми У Німеччині обрали наступника Меркель: ймовірно, він стане канцлером
Щиро вітаю з упевненою перемогою на виборах голови партії,
– наголосив Зеленський.
Також Зеленський наголосив, що сподівається на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства.
Перемога Лашета: що відомо
- Прем'єр-міністр землі Північний Рейн стане наступником Меркель – новим главою партії. Також він є головним претендентом на посаду канцлера.
- На з'їзді Християнсько-демократичного союзу за Лашета віддали 521 голос, за його суперника – 466.
- Лашет був одним із 5 заступників федерального голови ХДС з 2012 року та підтримував Меркель у питанні біженців.
- До речі, чинна канцлерка заявляла, що у 2021 році піде з посади.
Поділитися новиною