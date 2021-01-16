Урядовця Арміна Лашета обрали новим главою Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Президент Володимир Зеленський вже привітав політика з перемогою на виборах партії.

Що каже Зеленський

Український президент побажав успіхів Лашету. Про це Зеленський написав у твіттері.

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Щиро вітаю з упевненою перемогою на виборах голови партії,

– наголосив Зеленський.

Також Зеленський наголосив, що сподівається на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства.

Щиро вітаю @ArminLaschet з упевненою перемогою на виборах голови партії @CDU! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2021

Перемога Лашета: що відомо