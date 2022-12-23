Оккупанты презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Потому глава государства попросил не игнорировать воздушную тревогу.
Кстати Видим перспективы на фронте, – Зеленский обратился к украинцам на 303 день войны
Пожалуйста, учитывайте сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга,
– подчеркнул Зеленский.
Однако президент обратился к гражданам России. Он напомнил, что террор никогда не останется без ответа.
Кстати, ранее Зеленский предложил России приступить к выводу своих войск на Рождество. Однако в Кремле такую идею, конечно, отвергли.
Оккупанты могут готовить новую атаку
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что есть информация о подготовке новых ударов. Это прогнозируемо, поскольку понятно, что российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год.
- Премьер-министр Денис Шмигаль также предостерег, что нужно готовиться к новым атакам России по энергосистеме. Ведь оккупанты будут делать все, чтобы до новогодних праздников оставить украинцев без света.
- Зеленский, выступая в Конгрессе США, отметил, что украинцы отпразднуют Рождество даже без света. Никакие террористические атаки этому не помешают.