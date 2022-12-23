Оккупанты презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Потому глава государства попросил не игнорировать воздушную тревогу.

Кстати Видим перспективы на фронте, – Зеленский обратился к украинцам на 303 день войны

Пожалуйста, учитывайте сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга,

– подчеркнул Зеленский.

Однако президент обратился к гражданам России. Он напомнил, что террор никогда не останется без ответа.

Кстати, ранее Зеленский предложил России приступить к выводу своих войск на Рождество. Однако в Кремле такую идею, конечно, отвергли.

Оккупанты могут готовить новую атаку