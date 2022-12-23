Президент рассказал, что сегодня провел очередное заседание Ставки. Она была, как всегда, предметной.

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Зеленский провел заседание Ставки

Президент рассказал, что сегодня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего озвучили новости для военных после визита в Соединенные Штаты.

"Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", – отметил глава государства.

В ходе заседания также заслушали командующих.

Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, отдельно обсудили ситуацию в энергетике.

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Готовится активизация украинской дипломатии

Также президент провел сегодня важное ежегодное совещание с послами Украины – весь дипломатический корпус нашего государства получил задачу на следующий год.

"Мы готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям. Первое – это страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам необходимо с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа", – отметил Зеленский.

По его словам, прежде всего, это страны Африки и других частей Глобального Юга – Латинской Америки, азиатских стран, Тихоокеанского региона.

"Это колоссальный экономический потенциал, а также это значительные дипломатические возможности. Например, во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие нашу территориальную целостность и международное право. Будем усиливать позиции Украины", – добавил глава государства.

Второй аспект для украинской дипломатии – наращивание сотрудничества с традиционными партнерами Украины. Это необходимо для того, чтобы следующий год был действительно решающим в этой войне и чтобы наше государство достигло всех своих целей.

Готовим модернизацию дипломатической службы, будем ужесточать украинские посольства. Была и непубличная часть сегодняшней нашей встречи с дипломатами – сделал там несколько важных, чувствительных акцентов в общении с послами,

– отметил президент.

Также Зеленский разговаривал сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Я благодарен за новый пакет поддержки - очень весомый, своевременный. 2,5 миллиарда евро для Украины. Конечно, обсудили и наши совместные действия с Нидерландами в следующем году. Координируем шаги по максимуму", – подчеркнул глава государства.

Он верит, что будет ощутим результат, особенно в вопросе привлечения к ответственности всех, кто виноват в агрессии против Украины.

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Глава государства поблагодарил энергетиков

Президент отметил, что для него было честью поздравить с Днем энергетика людей, которые вместе с коллегами восстанавливают украинские системы после российских ударов.

Я считаю, что всем нам нужно чаще благодарить тех, кто работает ради сохранения нашего с вами благополучия, нормальности жизни. Совершенно не политически. Может быть, не всегда заметно для большинства. Но благодаря многим этим людям Украина живет,

– заявил Зеленский.

В частности, по словам президента, Украина живет благодаря каждому и каждому:

ремонтирует поврежденные ударами сети и генерацию, когда еще не закончилась воздушная тревога, чтобы быстрее дать людям энергию;

выезжает в деоккупированные и прифронтовые районы, чтобы вернуть людям все для нормальной жизни;

ежедневно и каждую ночь стабилизирует украинскую энергосистему, обеспечивает поставки электричества, работу станций и других энергообъектов.

"Все они вместе с другими, кто воюет и работает ради Украины, гарантируют Украине будущее. Я благодарю за это!" – подчеркнул глава государства.

Также он подписал очередные указы о награждении наших военных. 215 бойцов Вооруженных сил Украины отметили государственными наградами.

"Слава всем, кто защищает наше государство! Спасибо всем партнерам, кто помогает нам и вместе с нами одерживает победу над тиранией! И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться", – добавил президент.

По его словам, российские террористы попирают христианские и любые другие ценности вообще. Поэтому Зеленский призвал учитывать сигналы воздушной тревоги, помогать и всегда беречь друг друга.

"И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа. Слава Украине!" – подытожил глава государства.