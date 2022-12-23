Окупанти зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому глава держави попросив не ігнорувати повітряну тривогу.

До речі Бачимо перспективи на фронті, – Зеленський звернувся до українців на 303 день війни

Будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного,

– наголосив Зеленський.

Однак президент звернувся також до громадян Росії. Він нагадав, що терор ніколи не залишиться без відповіді.

До речі, раніше Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ на Різдво. Однак у Кремлі таку ідею, звісно, відкинули.

Окупанти можуть готувати нову атаку