Украинский лидер отметил, что мир возможен только тогда, когда он – со всеми соседями. Зеленский подчеркнул: он хочет обратить внимание, что территорию Беларуси уже применяют для ударов по Украине. Тем временем сейчас видят еще большую угрозу.

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Зеленский подчеркнул, что опосредованно Россия уже втянула Беларусь в эту войну. А теперь – пытается втянуть напрямую и разыгрывает провокацию, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.

Президент отметил, что Украина не планировала и не планирует никаких военных мер против страны. Украину интересует только восстановление территориальной целостности.

Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположения относительно какой-либо угрозы якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации безопасности,

– заявил Зеленский.

Украинские дипломаты могут проработать формат. Зеленский призвал лидеров G7 поддержать этот формат.

Зеленский выступил перед G7

Срочное заседание G7 проходит 11 октября. Перед иностранными коллегами выступил президент Зеленский. Он заявил, что только с 10 октября оккупанты уже применили более 100 крылатых ракет. А также – десятки беспилотников. В частности, иранские.

Зеленский подчеркнул, что есть формула мира. Ее стоит применить так, чтобы у государства-террориста не осталось ни единого шанса.

Говорится о:

оборонительной поддержке;

наказании России за ее преступления;

территориальной целостности Украины.

Заметьте – как мир реагирует на массированные обстрелы и поддерживает Украину: смотрите видео