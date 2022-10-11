Український лідер зауважив, що мир можливий лише тоді, коли він – з усіма сусідами. Зеленський наголосив: він хоче звернути увагу, що територію Білорусі вже застосовують для ударів по Україні. Тим часом наразі бачать ще більшу загрозу.

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Зеленський наголосив, що опосередковано Росія вже втягнула Білорусь у цю війну. А тепер – намагається втягнути безпосередньо й розігрує провокацію, що Україна начебто готує удар по території Білорусі.

Президент наголосив, що Україна не планувала та не планує жодних військових заходів проти країни. Україну цікавить лише відновлення територіальної цілісності.

Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації,

– заявив Зеленський.

Українські дипломати можуть опрацювати формат. Зеленський закликав лідерів G7 підтримати цей формат.

Зеленський виступив перед G7

Термінове засідання G7 відбувається 11 жовтня. Перед іноземними колегами виступив президент Зеленський. Він заявив, що лише з 10 жовтня окупанти вже застосували понад 100 крилатих ракет. А також – десятки безпілотників. Зокрема, іранські.

Зеленський наголосив, що є формула миру. Її варто застосувати так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу.

Мовиться про:

оборонну підтримку;

покарання Росії за її злочини;

територіальну цілісність України.

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