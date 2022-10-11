Про це повідомив сам український лідер Володимир Зеленський. Він сподівається на підтримку Австралії.

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Зеленський провів перемовини з главою уряду Австралії

Як розповів президент, 11 жовтня відбулась плідна розмова з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Зеленський розповів йому про ракетний терор із боку Росії.

Для нас важливо, щоб безпекова допомога Австралії посилювалась,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що вільний світ єдиний у підтримці України та у протидії агресору.

Президент поспілкувався з прем'єром Італії

Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Глава держави зазначив, що розповів главі італійського уряду про наслідки ракетного терору Росії.

"Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту "Групи семи". Вдячний за послідовну вагому підтримку", – розповів Зеленський.

Зеленський говорив з Байденом, Трюдо та Макроном

10 жовтня Зеленський провів термінову розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Також український лідер розповів про наслідки завданих сьогодні російським агресором масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

Байден висловив співчуття рідним і близьким всім тим, хто загинув 10 жовтня від російських ракет. Також він побажав швидкого одужання всім пораненим.

До речі, президент США пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Він підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію, притягнення країни-агресорки до відповідальності за її воєнні злочини та звірства та надання Україні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

Також 10 жовтня після атаки Росії прем'єр-міністр Канади Трюдо поговорив з президентом Володимиром Зеленським.

"Наголосив на важливості жорсткої реакції G7 на ракетний терор Росії. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури", – розповів український президент.

А в Єлисейському палаці наголосили, що після атаки Росії на Україну президент Еммануель Макрон терміново зателефонував Зеленському. Він занепокоєний, що загинули мирні люди.

Так, Макрон підтвердив цілковиту підтримку для президента Зеленського, а також зобов'язання Франції збільшити свою підтримку України у відповідь на потреби, висловлені Києвом. Зокрема, щодо військового обладнання.

Нагадаємо, що російські окупанти 10 жовтня атакували понад 20 населених пунктів України: Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса.

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