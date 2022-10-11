Об этом сообщил сам украинский лидер Владимир Зеленский. Он надеется на поддержку Австралии.

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Зеленский провел переговоры с главой правительства Австралии

Как рассказал президент, 11 октября состоялся плодотворный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Зеленский рассказал ему о ракетном терроре со стороны России.

Для нас важно, чтобы помощь Австралии усиливалась,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что свободный мир единственный в поддержке Украины и противодействии агрессору.

Зеленский говорил с Байденом, Трюдо и Макроном

10 октября Зеленский провел срочный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения было ПВО. Также украинский лидер рассказал о последствиях нанесенных сегодня российским агрессором массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре.

Байден выразил соболезнования родным и близким всем погибшим 10 октября от российских ракет. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Кстати, президент США пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Он подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами по продолжению наложения санкций на Россию, привлечению страны-агрессорки к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлению Украине безопасности, экономической и гуманитарной помощи.

Также 10 октября после атаки России премьер-министр Канады Трюдо поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

"Указал на важность жесткой реакции G7 на ракетный террор России. Украина нуждается в воздушном щите для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", – рассказал украинский президент.

А в Елисейском дворце подчеркнули, что после атаки России на Украину президент Эммануэль Макрон срочно позвонил Зеленскому. Он обеспокоен, что погибли мирные люди.

Так, Макрон подтвердил полную поддержку для президента Зеленского, а также обязательства Франции увеличить свою поддержку Украины в ответ на потребности Киева. В частности, по военному оборудованию.

Напомним, что российские оккупанты 10 октября атаковали более 20 населенных пунктов Украины: Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Одесса.

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