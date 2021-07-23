Церемонию посетили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Владимир Зеленский отметил, что знает нового руководителя СВР 2 года.

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"Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к Литвиненко", – сказал Зеленский.

Александр Литвиненко отметил, что в Службе внешней разведки вместе со специалистами будет делать все для защиты национальных интересов Украины и получения опережающей, качественной и оперативной информации о планах и намерениях России.

Обратите внимание! Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко 23 июля. До этого Службу внешней разведки возглавлял Валерий Кондратюк.

Что известно о новом главе внешней разведки