На церемонію завітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Володимир Зеленський зазначив, що знає нового керівника СЗР 2 роки.

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"Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до Литвиненка", – сказав Зеленський.

Олександр Литвиненко зазначив, що у Службі зовнішньої розвідки разом з фахівцями робитиме все для захисту національних інтересів України та отримання випереджальної, якісної й оперативної інформації про плани й наміри Росії.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка 23 липня. До того Службу зовнішньої розвідки очолював Валерій Кондратюк.

Що відомо про нового очільника зовнішньої розвідки