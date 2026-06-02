Зеленский предупредил о возможном массированном ударе этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вероятности нового массированного удара со стороны России уже этой ночью. По его словам, соответствующие данные поступают от украинской разведки и военных.

Зеленский призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

О чем предупредил Зеленский?

Зеленский заявил, что этой ночью Россия может осуществить очередную массированную атаку по территории Украины. По словам главы государства, угроза включает возможное применение ракет и ударных беспилотников.

Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что подобные атаки Россия часто проводит в ночное время, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО. В связи с этим власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Украинцам рекомендуют находиться в укрытиях до официального отбоя угрозы.

Мониторинговые каналы также сообщают о предупреждении на применение большого количества ударных/имитационных БПЛА в течение ночи. По предварительной информации, враг может применить около 700 БПЛА. Пока массированных пусков БПЛА не происходило.

В то же время стратегическая авиация пока не активна, но в западных регионах зафиксировано до четырех бортов Ту-95МС, которые находятся в готовности к вылету. Ударные беспилотники присутствуют в минимальном количестве, однако в течение ночи не исключаются дополнительные пуски. Также сообщается, что уровень баллистической угрозы остается стабильно высоким, тогда как активности со стороны российского флота не зафиксировано.

Силы обороны продолжают отслеживать активность противника и готовятся к возможным атакам. Информация о развитии ситуации будет обновляться в случае поступления новых данных.

Как прокомментировал Зеленский сегодняшнюю атаку по Украине?

Зеленский прокомментировал масштабную российскую комбинированную атаку, которая поразила ряд украинских городов. По его словам, этой ночью и днем Россия применила более 70 ракет и более 650 ударных беспилотников различных типов.

Глава государства отметил, что во время дальнейших атак днем было выпущено еще около сотни дронов. В результате обстрелов, по предварительным данным, пострадали 130 человек, а 22 погибли, среди них – двое детей.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил масштаб разрушений в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье и других регионах. Под ударами оказались жилые дома, медицинские учреждения, объекты инфраструктуры и гражданские предприятия.

Президент отдельно отметил работу спасателей ГСЧС Украины, полиции, медиков и коммунальных служб, которые ликвидируют последствия атак и спасают людей из-под завалов.

Также он заявил, что часть российского вооружения изготавливается из компонентов иностранного происхождения, которые поступают через обход санкционных ограничений. Это фактически означает соучастие тех, кто позволяет России получать технологии и финансирование для производства оружия. Зеленский отметил, что без перекрытия этих схем Россия не сможет поддерживать нынешние масштабы ракетных и дроновых атак.