Эту информацию президент Украины сообщил во время интервью канадским телеканалам CTV и CBC, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский напомнил, что Кремль пугает ядерным ударом.

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Зеленский прокомментировал угрозы россиян ударить по Банковой

Владимир Зеленский вспомнил, что мы постоянно слышим призывы, что Россия должна нанести удар по центрам принятия решений в Украине.

Президент сказал, что не важно, является Украина страной НАТО или нет. Ведь угроза ядерного удара есть на европейском континенте.

Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таким: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задание убивать людей",

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что никому не позволено просто шантажировать, как террорист. Именно поэтому, по словам Владимира Зеленского:

"если ты (речь идет о Путине – 24 канал) так поступишь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве;"

это никакой не шантаж, это вопрос того, что тебе угрожают, но угрожающий должен об этом знать;

это как какой-то человек, который убивает на улице другого человека или грабит его – перед тем, как ограбить или убить, он знает, что он сядет в тюрьму, потому что он виноват".

Президент Украины подытожил, что о гуманизме можно долго говорить, однако Украина живет в такой ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает.

Угрозы россиян ударить по Банковой

Россия не первый месяц грозится ударить по центру принятия решений в Украине. В частности, в апреле эти угрозы раздавались после того, как Великобритания заявила, что Украина имеет право атаковать цели на территории России даже их оружием.

Тогда в Москве говорили, что якобы российские войска уже в "круглосуточной готовности", чтобы нанести ответные удары "высокоточным оружием" большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

Впоследствии в августе российские пропагандисты после гибели дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной заявили, что якобы там есть "украинский след". Пропагандистка Маргарита Симоньян требовала нанести "ответный удар".

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