В ходе пресс-конференции журналист канала "Украина 24" Василий Голованов попросил прокомментировать вопрос повышения налогов. Президент в ответ отметил, что слышал об этом – именно в эфире упомянутого канала.

Стоит знать Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент

Вы продолжаете эту тематику – я знаю, что она у вас была уже в эфире. Я считаю, что лично вы манипулируете фактами. Когда я говорю "повышение налогов", это не для украинцев повышение, не для общества. Я понимаю, с какого вы канала и о чем вы говорите,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что, например, для предприятий, которые работают с черной рудой, нужно повышать налог, ведь они работают с недрами, которые принадлежат народу Украины.

"Да, разумно. Чтобы никто не уходил в тень. Мы понимаем четко, кто из каких предпринимателей четко зарабатывает. Если вы про этот законопроект и об увеличении налогов, мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, чтобы никто не закрывал бизнес", – заверил Владимир Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в период, когда в стране идет война, а людям не из чего выплачивать пенсии, власть не позволит зарабатывать из государственных недр 200% – 300%.

В чем суть спора