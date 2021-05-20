У ході пресконференції журналіст каналу "Україна 24" Василь Голованов попросив прокоментувати питання підвищення податків. Президент у відповідь зазначив, що чув про це – саме в ефірі згаданого каналу.

Варто знати Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент

Ви продовжуєте цю тематику – я знаю, що вона у вас була вже в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами. Коли я кажу "підвищення податків", це не для українців підвищення, не для суспільства. Я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що, наприклад, для підприємств, які працюють з чорною рудою, потрібно підвищувати податок, адже вони працюють з надрами, які належать народу України.

"Так, розумно. Щоб ніхто не йшов у тінь. Ми розуміємо чітко, хто з яких підприємців чітко заробляє. Якщо ви про цей законопроєкт і про збільшення податків, ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не постраждав, щоб ніхто не закривав бізнес", – запевнив Володимир Зеленський.

Водночас він наголосив, що в період, коли в країні триває війна, а людям ні з чого виплачувати пенсії, влада не дозволить заробляти з державних надр 200% – 300%.

У чому суть суперечки