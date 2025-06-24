Об этом президент Украины заявил во время интервью Sky News, передает 24 Канал.

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Что Зеленский заявил о президентстве

На вопрос журналиста Марка Остина о том, задумывался ли Зеленский над тем, чтобы передать власть другому лидеру, украинский политик ответил:

Я всегда готов, но я не готов предать народ.

Он подчеркнул, что если народ Украины считает, что ему нужен другой лидер, он просто не имеет права оставаться. Остин заметил, что Зеленский, вероятно, уставший за несколько лет президентства в военное время. Тот ответил, что другие люди уставшие так же или даже больше.

Да, я устал. Потому что страна воюет. И есть люди, которые так же уставшие, а может, даже больше,

– отметил президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что считает себя самым опытным кандидатом в президенты, но, возможно, не самым лучшим. "Всегда есть люди, лучше вас. В критические моменты у меня было 20 переговоров с лидерами ежедневно. Все это нужно выстроить, нужно привезти в Украину не только соглашение, но и результат. Это тяжелая функция лидера", – рассказал президент Украины.

Также во время интервью Владимир Зеленский заявил, что не считает, что Украина проигрывает войну.